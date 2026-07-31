Военный обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что продвижение ВС РФ к Дружковке станет ключом к разрушению укрепленной линии ВСУ под Краматорском. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее штурмовые группы Южной группировки войск зашли на территорию города Дружковка в ДНР. Город расположен в северной части региона и входит в крупную городскую агломерацию.

Минобороны России публиковало кадры работы штурмовиков в районе стелы на трассе между Константиновкой и Алексеево-Дружковкой. Российские подразделения выбили ВСУ с позиций в Константиновке и продолжили наступление.

Онуфриенко отметил, что стела находится на южном въезде в Алексеево-Дружковку. Этот участок перешел под контроль российских сил, а бои сместились чуть севернее.

Обозреватель отметил, что взятие Константиновки стало важным шагом. В то же время он заявил, что это было «наименее слабое звено» на этом направлении. По его мнению, путь к Дружковке потребует времени.

«До самой Дружковки еще не один месяц тяжелых боев», - заявил Онуфриенко.

Полный контроль над агломерацией лишит ВСУ последнего крупного форпоста на подходах к Краматорску.