Япония формирует разведку по образцу британской МИ-6

Национальный совет по разведке Японии провел в закрытом режиме первое заседание под председательством премьер-министра Санаэ Такаити, сообщает Kyodo. В нем участвовали главы МИД, Минобороны, финансов и других ключевых ведомств. Одновременно начал работу исполнительный орган — Национальное разведывательное управление, созданное на базе Исследовательского бюро кабинета министров.

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НРУ сохранило штат в 730 человек, но получило полномочия по руководству и контролю за разведывательными подразделениями полиции, МИД и военных. Ранее бюро анализировало информацию из открытых источников, от ЦРУ и через спутниковую разведку.

В ближайшее время при правительстве начнет работу совет экспертов. Он до конца года разработает законодательство о контрразведке и обсудит создание управления внешней разведки по образцу британской МИ-6.

Также изучается введение системы регистрации так называемых иностранных агентов, легально представляющих интересы зарубежных государств. Реформа разведки стала одним из приоритетов кабинета Такаити.

В Токио подчеркивают, что новые структуры укрепят национальную безопасность. Оппозиция опасается расширения полномочий спецслужб без должного контроля.

В 2025 году Япония уже ужесточила закон о защите государственных секретов. Кроме того, в июне 2026 года правительство объявило о планах усилить киберразведку в преддверии Олимпийских игр 2028 года.

Кадзуя Хара возглавит новое разведуправление Японии.