Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук вживую застал украинскую атаку на Санкт-Петербург.

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В июне Кук возглавил американскую делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки он шел на встречу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Зимнем дворце.

"Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти последствия удара БПЛА были видны из его окна", - передает слова Кука РИА Новости.

Американский чиновник отметил, что такого невозможно ожидать в "утонченном и прекрасном городе".

Ранее в июне ВСУ атаковали Санкт-Петербург, в том числе в день открытия ПМЭФ-2026. Несколько человек получили ранения, пострадали объекты инфрастуктуры и дома.