ВГА: ВСУ испытывают сложности с логистикой и ротацией в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил Украины в Харьковской области испытывают сложности с логистикой и ротацией из-за российских FPV-дронов, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Логистика и ротации у ВСУ осложнены. Российские FPV-дроны группировки "Север" регулярно уничтожают пикапы, джипы, квадроциклы, используемые для подвоза и смены личного состава. Массированные удары по АЗС в Харьковской области и на трассе Харьков - Полтава - сотни станций - создают проблемы с топливом", - сказал Лисняк.