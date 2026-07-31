Иранская армия атаковала авиабазу США в Кувейте

Иранские военные нанесли удары беспилотниками-камикадзе по американской авиабазе «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте.

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Об этом сообщает Press TV.

Удары были нанесены в рамках 27-й фазы операции «Саэкех» («Молния»). Целями стали ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования на авиабазе.

«Иранская армия объявила, что... нанесли удары по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте», — передаёт телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп в комментарии французскому изданию TF1/LCI пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана в случае, если в Вашингтоне «не получат от Тегерана всё, что хотят».