В Киеве объявляли воздушную тревогу

Воздушную тревогу снова объявляли в столице Украины, об этом сообщал официальный ресурс для оповещения населения.

Позже воздушную тревогу в Киеве отменили. Она длилась почти час. За это время местные СМИ сообщали о взрывах в городе. Это была вторая тревога в украинской столице за утро.

Сирены продолжают работать в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

В новость внесены изменения (10:16 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.