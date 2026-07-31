Российские войска за минувшие сутки освободили несколько населённых пунктов. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать, в полосе действий российской группировки «Восток» и на остальных участках фронта положение противника ухудшается с каждым днём. Какими видятся ближайшие перспективы развития ситуации?

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Враг действительно предпринимает упорные попытки замедлить темп продвижения наших частей и соединений посредством контрудара во фланг группировки «Восток», наступающей в направлении Орехова. Для отражения этого контрнаступления командованию группировки пришлось перебросить часть сил для купирования угрозы.

Противник не собирается сдаваться просто так, поэтому выискивает любой шанс для того, чтобы хотя бы на каком-то одном участке фронта склонить чашу весов в свою сторону. Несмотря на большой некомплект в своих частях, в атаки враг бросает всё, что удается собрать, и не считается при этом с очень большими потерями.

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Почему командование противника расточительно относится к своим и без того скудным резервам? Во-первых, на прочих участках фронта расчёт делается на так называемую «стену дронов». Во-вторых, Зеленскому крайне необходимо создать «картинку успехов» ВСУ, предназначенную показу внутриукраинской и западной аудитории. К тому же тут включается и личное желание нового главкома ВСУ Драпатого доказать свою эффективность.

В этой логике противника не все гладко. Дело в том, что на всём остальном фронте проблемы ВСУ ещё более усугубились и грозят в самое ближайшее время перерасти в очень серьёзные неприятности. Минобороны России сообщило 30 июля о том, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области, а подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики.

Приводятся данные о нанесенных врагу тяжёлых потерях, значительном улучшении позиций наших войск и продвижении вперёд в полосе действий других наших группировок. Пока без занятия населённых пунктов. Но ведь и в чистом поле тоже надо наступать!

Примечательно, что эксперт Михаил Онуфриенко, никогда не проявляющий склонности к преувеличению успехов наших войск, указывает на некоторые детали, не получившие отражения в сухом официальном отчёте пресс-службы российского военного ведомства.

Он отмечает, что после освобождения Белицкого и Шевченко (ДНР) наши подразделения сумели полностью зачистить образовавшийся между двумя населёнными пунктами «карман». Эту местность противник контролировал на протяжении многих месяцев и именно отсюда осуществлял атаки в направлении Родинского. На плечах отступающего врага наши бойцы вошли в сёла Светлое и Водянское, а также овладели Красноярским.

Важность тактического успеха в том, что российские части прочно зацепились за район из нескольких расположенных друг возле друга сёл. В условиях господства над полем боя дронов это обстоятельство существенно облегчит продвижение наших бойцов к Доброполью не только с востока, но и с юга.

Купировать такую угрозу командованию противника на этом участке пока нечем, ибо резервы брошены в самоубийственные атаки на северном фасе дуги, занимаемой группировкой «Восток». Теперь часть из них придётся перетягивать к Доброполью.

А в Харьковской области после овладения селом Ивашкино подразделения группировки «Север» подошли к Купино и завязали бои за него. Навстречу им с другой стороны движутся наши части из района, примыкающему к посёлку Белый Колодец, грозя замкнуть кольцо окружения для довольно крупных вражеских сил.

Одновременно в Сумской области противник оттеснён от Уланова до Бобылёвки и Искры. В этом районе, с учётом освобожденного ранее Бачевского, для врага тоже постепенно формируются клещи. Зачищены от врага и все его позиции вдоль реки Псёл.

В районе недавно освобождённой Константиновки продолжается уверенное продвижение наших войск. Бойцы группировки «Южная» установили полный контроль над полями и лесополосами северо-западнее города до реки Лозовой и ведут бои уже севернее освобождённого села Осыково, непосредственно в Алексеево-Дружковке.

Таким образом, наступление к Славянско-Краматорской агломерации идёт как с востока, так и с юга. А после окончания боёв за Лиман, где дела противника очень плохи, для него возникнет угроза охвата ещё и с севера.

Итак, несмотря на попытки врага контратаковать, в целом его положение в полосе боевого соприкосновения неуклонно ухудшается. Очень сильно помогло бы нашим бойцам на фронте уничтожение крупнейших украинских дата-центров, обеспечивающих войска противника доступом в интернет, и конечно же, выведение из строя мостов через Днепр. Возможно, эти цели в планах нашего Генштаба.