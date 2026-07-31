Трамп сделал неожиданное заявление о передаче Киеву лицензии на боеприпасы для Patriot

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что не уверен в решении передать Украине лицензию на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По его словам, этот вопрос рассматривается, но он подчеркнул, что речь идёт о необычных вооружениях, и США проявляют осторожность в выдаче лицензий, поскольку по сути не лицензируют оборудование.

Трамп добавил, что не уверен, будет ли такая лицензия передана.

Ранее сообщалось, что США не продадут Турции F-35 из-за российских С-400.