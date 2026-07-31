ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь

В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в регионе работают подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

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О ситуации глава Севастополя сообщил в официальном Telegram-канале. По его словам, военные уже уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районах мыса Фиолент и Северной стороны города.

Развожаев призвал жителей соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах. Населению рекомендовано перейти в укрытия либо оставаться в других безопасных местах до завершения работы военных.

Губернатор также отметил, что российские военнослужащие продолжают уничтожать обнаруженные беспилотники с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

Вчера на Запорожской АЭС была предотвращена атака БПЛА на объект с ядерным топливом.

При этом ВС РФ разгромили склад беспилотников ВСУ ударом «Гераней».