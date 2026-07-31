Небо Финляндии используют для ударов по России, а заявлениям финских властей верить не стоит. Об этом заявил экс-депутат Ано Туртиайнен в беседе с РИА Новости.

«Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», — заявил Туртиайнен.

Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. 11 ноября 2025 года он сообщил, что попросил убежища в России, объяснив свое решение тем, что подвергается давлению и травле со стороны финских СМИ.