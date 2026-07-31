США не продадут Турции F-35 из-за российских С-400

Телеканал Fox News сообщил, что Госдепартамент США 22 июля направил Конгрессу письмо, в котором указано, что Турция пока не соответствует требованиям для приобретения истребителей F-35.

В документе отмечается, что законодательство запрещает передачу самолётов до тех пор, пока Анкара сохраняет российские системы ПВО С-400 и связанное оборудование, не отказывается от их приобретения в будущем и не выполняет другие условия Конгресса.

Польша заявила о поставках из США истребителей F-35

Турция была исключена из программы F-35 после покупки С-400 в 2017 году. Президент Эрдоган после саммита НАТО в июле заявил, что Трамп положительно относится к поставкам, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что Эрдоган высказался о поддержке Ливана Турцией.