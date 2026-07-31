Саудовская Аравия планирует массированное наступление против хуситов

Саудовская Аравия собирается приступить к крупной военной кампании против хуситов в Йемене с целью снять их блокаду против саудовских портов на Красном море. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что массированное наступление на хуситов планируется организовать с моря, а также, вероятно, по суше в центральном Йемене.

Источники издания утверждают, что сейчас на территории Йемена наблюдается передислокация сил, связанных с Саудовской Аравией, а также идет концентрация подразделений для возможной атаки на провинцию Эль-Байда, которая находится под контролем хуситов.

20 июля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии спустя неделю после возобновления боевых действий между сторонами. Поводом стали удары по международному аэропорту Саны, который находится под контролем хуситов. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена атаковали взлетно-посадочную полосу.

Конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжается больше 10 лет. В 2014 году движение «Ансар Аллах» взяло под контроль столицу Йемена Сану и большую часть севера страны. В ответ уже весной 2015 года Саудовская Аравия возглавила военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена.

Ранее в ООН заявили, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля.