ВС РФ впервые ударили по иностранному заводу по производству дронов в Киеве

ВС России впервые ударили по иностранному заводу по производству дронов в Киеве
ВС России впервые ударили по заводу по производству дронов на территории Киева, который принадлежит американской компании. Речь идет о Terminal Autonomy, который 24 июля поразила российская баллистическая ракета, пишет The Guardian.
«По словам источника, знакомого с деятельностью компании, Terminal Autonomy производит высокоточные дроны для "глубоких ударов", оснащенные системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиопомех», — говорится в статье.