Иран нанес удары по американскому объекту в Бахрейне

Иранские военные нанесли удары по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение КСИР.

Как рассказали в КСИР, эта атака является иранским ответом на удары США по территории Ирана в ночь на 30 июля. Удары по американской базе были нанесены с помощью БПЛА.

«Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США на базе Шейха-Иса в Бахрейне», — сообщили в КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана.