Число задействованных для удара по России БПЛА резко снизилось

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за день 30 июля сбили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Минобороны РФ.

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Уточняется, что системы ПВО срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Под ударом оказались Белгородская, Кировская, Курская, Ростовская области, Удмуртия, Пермский край и Крым.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

За прошедшие сутки число выпущенных в сторону России украинских дронов снизилось. Так, 29 июля за аналогичный период времени системы ПВО уничтожили 150 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).