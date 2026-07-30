События в зоне специальной военной операции наталкивают на предположение о том, что российские войска способны взять Киев под контроль. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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По словам американского эксперта, которые приводит РИА Новости, "еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом". Судя по динамике на фронте, "именно к этому всё идет".

Джонсон подчеркнул, что киевский режим и все его западные спонсоры "ничего не могут сделать, чтобы это остановить".

Медведев высказался о завершении СВО

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как подчеркнул политик, нет никаких сомнений в том, что украинский конфликт завершится победой России, поэтому "мы все равно должны думать о будущем".

В Израиле обратили внимание на заявление российского лидера Владимира Путина о возможном скором завершении конфликта на Украине. Это свидетельствует о его уверенности в том, что "глобальный расклад уже изменился в пользу России". Однако "с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных".