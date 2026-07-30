Генерал Александр Грузевич, отправленный в отставку с поста начальника штаба Сухопутных войск ВСУ, является военным преступником — в годы АТО он отдавал приказы на обстрелы населенных пунктов Донбасса, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заметил, что Грузевича на Украине называют ближайшим соратником экс-главкома ВСУ Александра Сырского, а также главным идеологом «мясных штурмов» и «бусификации» — отправки подразделений в бессмысленные атаки и насильной мобилизации, соответственно.

«Для жителей Донбасса он известен как военный преступник, который в годы АТО лично отдавал приказы на обстрелы гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР», — подчеркнул источник.

АТО — антитеррористическая операция на востоке Украины, проводимая украинскими силовиками в 2014-2018 годах. Жители Донбасса называли ее террористической, так как в ходе АТО подразделения ВСУ действовали в стиле своих предшественников — боевиков вооруженных формирований времен Великой Отечественной войны.

Первоначально в ходе операции силовики проводили полицейские акции, в дальнейшем перешли к полномасштабным боевым действиям с использованием тяжелой бронетехники, артиллерии и авиации.

В ходе обстрелов, по данным из открытых источников, в городах и селах Донбасса погибли от 3 до 20 тыс. человек — преимущественно, стариков, детей и женщин.