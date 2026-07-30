Значение таинственных сигналов «Радиостанции Судного дня» объяснили

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как The Buzzer («Жужжалка») и «Радиостанция Судного дня» является частью системы ядерной безопасности, предположил в беседе с журналистами News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По данным портала, на протяжении десятилетий в общественном пространстве идет дискуссия о назначении радиостанции, ее ведомственной принадлежности, смысле сообщений.

«У нас есть система «Периметр» — это автоматизированный ответ на ядерную агрессию. В случае выхода из строя государственных и военных пунктов управления, она должна взять на себя управление ядерными силами страны», — пояснил Матвийчук.

«Радио Судного дня» неожиданно вышло в эфир в воскресенье

Эксперт разъяснил, что, говоря упрощенно, радиостанция запрашивает все дежурные силы и средства, в том числе оперативного дежурного Генштаба и представителя президента России.

«Если они не отвечают — она отвечает сама. Вот это и есть проверка связи с теми конечными устройствами, которые должны будут принять на себя решение», — констатировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что радиостанция в последние месяцы работала со значительными перерывами. Вместе с тем, время от времени она выдавала несколько сообщений подряд.

Часть из них вызывала у пользователей смех («фрицотютя» и «битотютя»), способствовала созданию мемов, а часть — ужас и непонимание («вурдалак», «мракощуп»).