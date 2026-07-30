В НАТО сделали заявление после падения ракеты в Польше
Для противодействия воздушному объекту, нарушившему воздушное пространство Польши, была задействована техника НАТО.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей альянса.
Туск скоропалительно обвинил Россию в падении ракеты в Польше
При этом главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории стран альянса.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы. Он также подчеркнул, что лидеры стран Европы сообщили о своей готовности оказать Варшаве необходимую помощь.
Ранее стало известно, что неизвестный объект пролетел над территорией Польши в ночь на 30 июля.