Новости СВО сегодня: удар «Тора» и ликвидация операторов ВСУ

В четверг, 30 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении техники и пунктов управления ВСУ на разных направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Перехват техники ВСУ в Запорожской области

Операторы разведывательных дронов ВС РФ обнаружили автоколонну, направлявшуюся на передовую для ротации личного состава, рассказали в Минобороны. Координаты транспорта были переданы расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных дронов.

В результате точных ударов были уничтожены несколько бронетранспортеров и более десяти автомобилей. Это сорвало плановую замену подразделений ВСУ, подчеркнули военные.

Удар «Тора» под Добропольем

Под Добропольем расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» обнаружил воздушную цель на высоте 500 метров и расстоянии свыше 20 километров, сообщили в Минобороны. Объект был идентифицирован как беспилотник самолетного типа.

После входа цели в зону поражения зенитчики запустили управляемую ракету и ликвидировали беспилотники прямым попаданием. Это позволило защитить транспортные пути и позиции подразделений.

Удары по транспорту в Краматорском районе

Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск нанесли удары по автомобильному транспорту ВСУ севернее Константиновки, заявили в Минобороны. Воздушная разведка зафиксировала движение техники, которую ВСУ использовали для снабжения.

Операторы FPV-дронов поразили фургон УАЗ в Дружковке, а также два пикапа - в Белокузьминовке и Ашурково. Техника была выведена из строя.

Перехват беспилотников под Красным Лиманом

Радиолокационные станции группировки войск «Запад» зафиксировали появление аппаратов R-18 на краснолиманском направлении. На перехват целей отправились дежурные FPV-дроны, рассказали в Минобороны.

Воздушные перехватчики настигли украинские аппараты и ликвидировали их тараном.

Ликвидация операторов ВСУ в Сумской области

Разведчики группировки войск «Север» обнаружили расчет беспилотников ВСУ, передвигавшийся по территории Сумской области, сообщили в Минобороны. После пешего похода операторы дронов сели в автомобиль, чтобы сменить позицию.

В этот момент машину ВСУ атаковал FPV-дрон. В результате удара техника и оборудование были полностью уничтожены.

Операция ZALA и Д-30

Расчет комплекса ZALA выявил подготовку к запуску дронов и замаскированные позиции ВСУ, рассказали в Минобороны. Координаты целей были переданы на артиллерийский пункт управления.

Расчеты гаубиц Д-30 открыли огонь по целям. Корректировка стрельбы и фиксация результатов проводились с воздуха в режиме реального времени. Все цели, включая пункты управления беспилотниками и боевую технику ВСУ, были поражены. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».