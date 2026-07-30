Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать в населенных пунктах маленькие мины, похожие на бытовые предметы. Об этом рассказал «Царьграду» доктор политических наук, первый глава МГБ ДНР полковник Андрей Пинчук.

«Они маленькие и, в отличие от «Лепестков», похожи на бытовые предметы. «Лепесток» визуально легко распознается как армейская небольшая мина», - пояснил он.

При этом, по его словам, новые мины, «изготовлены таким образом, чтобы смешиваться с бытом гражданского населения».

«Поэтому очевидно, что их будут поднимать, наступать на них», - констатировал он.

Ранее российские военные рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины минировали тела своих погибших сослуживцев в ходе боев в Константиновке.