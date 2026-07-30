Российские войска нанесли удары по Киеву и западу Украины — под огнем оказались военные аэродромы, предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры. Как сообщает «Царьград», появилась информация и якобы об ударе по объекту американской компании Coca-Cola.

Как напомнил член организации «Офицеры России», участник СВО Левон Арзанов, президент РФ Владимир Путин не раз предупреждал: любые объекты на территории Украины, которые используются в военных целях, являются легитимной целью. По этой причине в поражении американского объекта нет ничего необычного.

«Возможно, это некий сигнал нашим заокеанским партнерам: хватит уже подливать масла в огонь этой войны. Потому что мы прекрасно понимаем: украинский конфликт продолжается только по одной простой причине — потому что США до сих пор помогают режиму Зеленского всеми своими силами. Продают оружие, передают разведывательные данные, всячески поддерживают этот конфликт и эскалируют его», — заявил он.

Арзанов добавил, что российская разведка наверняка выявила на этом предприятии логистические склады ВСУ или националистических вооруженных формирований Украины. Любые склады и предприятия, кому бы они не принадлежали, становятся законной целью.

«Понятно, что Америке нужна эта шумиха: "Ударили по нашим объектам! Это удар по Америке!" Но если объект используется для военных целей, то он становится целью в рамках военного конфликта», — заявил участник СВО.

Говоря о том, когда подобные объекты будут находиться за пределами Украины, Арзанов высказал мнение, что России уже следует перейти «все эти красные линии» и начать работать за пределами украинской территории. В том числе и по объектам тех государств, которые открыто участвуют в конфликте.