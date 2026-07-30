Битва за Донбасс: военный о целях ВС РФ до конца лета

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что до конца лета российские войска могут взять под контроль Доброполье и Дружковку. Об этом он рассказал News.ru.

Ранее штурмовые группы Южной группировки войск зашли на территорию города Дружковка в ДНР. Город расположен в северной части региона и входит в крупную городскую агломерацию.

Дандыкин заявил, что российская армия постепенно приближается к Славянску и Краматорску, счет уже идет на километры. Операции у таких крупных узлов требуют серьезных усилий, поскольку ВСУ стягивают на эти направления все имеющиеся резервы.

Военный добавил, что высокоточные удары ВС РФ по военным объектам на море, суше и в западных регионах Украины существенно подрывают снабжение ВСУ и напрямую влияют на скорость продвижения российских войск на передовой.

Аналитик считает, что интенсивные бои на всех участках будут идти до конца года. Он подчеркнул, что битва за Донбасс будет продолжаться.