Генерал объяснил «пургу» Зеленского о мобилизации

Военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов в беседе с News.ru назвал слухи о мобилизации в России попыткой Киева раскачать ситуацию. А член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев сказал, что в РФ достаточно контрактников и необходимости в мобилизации нет.

Владимир Зеленский несколько раз за последние дни говорил о мобилизации в России. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подобные заявления «попытками врага нести пургу» и «лживыми провокациями». Он отмечал, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек.

По мнению аналитиков, опрошенных News.ru, Киев осознает неспособность ВСУ одержать победу на поле боя и переносит основной удар в информационное поле. Также они считают, что с помощью слухов о мобилизации Зеленский пытается убедить западных союзников и команду Дональда Трампа усилить давление на Россию.

«Но Трамп, конечно, не дурак. Уж ЦРУ-то знает, что никакой мобилизации в России не готовится, топливный кризис преодолевается, а раскола в российском обществе нет», - подчеркнул Коновалов.

Соболев добавил, что сейчас идут не только военные действия, но и активное противостояние на «политическом, экономическом и информационном фронтах», и Зеленский в этом активно участвует.