На двух северных участках у ВСУ «кошмарный» обвал обороны. Как сообщает «Царьград», на этом фоне на южных направлениях Киев продолжает отвлекающие накаты, однако удержать темп противнику не удается.

Новый «карман»

За последние сутки с фронта пришло огромное количество отличных новостей — фронт ВСУ скатывается к самой настоящей катастрофе, причем сразу в двух регионах. По оценке военного обозревателя Дмитрия Дегтярева это можно назвать «кошмарным обвалом обороны».

На сумском направлении фиксируется серьезная просадка на Шосткинском участке — его ширина составляет больше шести километров, а глубина — более трех километров. Площадь занятого бойцами участка составляет около 20 «квадратов».

Также российские войска заняли лесополосы и опорники в них и зашли в село Уланово. Бои уже идут в центральной части поселка. Военный обозреватель считает, что в августе там будут новые хорошие новости — севернее образовывается «карман». Выйти из него еще можно, однако путь может быть закрыт уже в ближайшее время.

Идут бои в селе Рыжевка на белопольском направлении. Дегтярев сообщил, что они длятся с 7 июля, но пока установить полноценный контроль над всем населенным пунктом не выходит.

На основном Сумском плацдарме освобождена Новая Сечь, однако бойцы подувязли на линии обороны в районе Хотени, Писаревки, Храповщины. Вместе с тем наблюдается прогресс с восточного фланга: ВС РФ зашли в южную часть Могрицы. Его взятие позволит на широком участке проникать в Сумской лес с востока.

Также российские военные вышли к окраинам Великой Рыбицы, зачистив все на участке шириной в 4,5 км до реки Псел. После взятия населенного пункта ВС РФ смогут продвигаться по трассе до Сум, поскольку впереди нет ни одного крупного села.

На харьковском направлении противнику хуже. Фиксируется прогресс в Казачьей Лопани, а на волчанском участке фронт ВСУ близок к катастрофе. Там ВС РФ зашли в село Юрченково, которое образовало единый узел обороны с Белым Колодезем. К нему также подошли с востока.

На великобурлукском участке заход в село Устиновка и расширение зоны контроля по лесополосам. Идет уплотнение, утолщение клещей по флангам, чтобы, когда котел будет закрыт, противник не смог его прорвать ни с одной из сторон.

Провал отвлекающих накатов

Многие военные каналы внезапно сообщили об активизации противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» и начале масштабных контрнаступательных действий. Однако, как рассказал Дегтярев, накаты ВСУ на этом направлении не прекращаются уже более трех месяцев.

В конце мая — начале июня враг перебросил сразу шесть наиболее боеспособных бригад. Первые военнопленные украинские солдаты подтверждали: им поставили задачу в первую неделю контрнаступа забрать Комар и вскоре выйти к Великой Новосёловке. Однако спустя три месяца ВСУ едва расширили серую зону.

«Ничего нового пока что тут. Просто для некоторых это стало новостью, что, оказывается, ВСУ давят на Комаровском направлении, оказывается, они устраивают накаты, и подняли вой», — заявил Дегтярев.

Он отметил, что даже промежуточной цели добиться не выходит, а ситуация у ВСУ сейчас такая же, какой была две недели назад.