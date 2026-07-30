КСИР пообещал «наказать» США

США будут «наказаны» за удары по территории Ирана.

Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии республики), передает агентство Fars.

«Сегодня агрессор будет наказан», — говорится в сообщении КСИР.

В ночь на 30 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить удары по территории Ирана. В CENTCOM назвали их ответом на действия КСИР, который вечером 28 июля выпустил несколько баллистических ракет по американским объектам в регионе.

25 июля представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что Иран после окончания перемирия с США 8 июля ликвидировал более 200 американских военных на базах страны на Ближнем Востоке. По его словам, число раненых со стороны США еще больше. Он назвал данные США о потерях ложью и предложил Вашингтону пригласить СМИ на атакованные Ираном американские базы в регионе.