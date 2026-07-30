Армия России поразила заводы по производству «Фламинго» для ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские войска поразили производственный конвейер новой ракеты ВСУ «Фламинго». Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

В Минобороны РФ ранее заявили, что высокоточное оружие и беспилотники нанесли удары по военным целям от Киева до западных областей Украины. Основной вектор операции пришелся на инфраструктуру в глубине Украины, где сосредоточены склады, аэродромы, ремонтные мощности ВСУ и центры управления ПВО. Также были поражены сухогрузы с военными грузами в портах и на подходе к Одесской области.

Анализируя географию и характер пораженных целей, военкор заявил, что целью операции было уничтожение ключевых технологических цепочек украинского военно-промышленного комплекса. В список целей попали как предприятия по созданию компонентов оружия, так и площадки финальной сборки.

В частности, во Львове удары пришлись по авиаремонтному заводу, обслуживавшему турбореактивные двигатели военных самолетов, и предприятию, производившему бортовую электронику. В Ивано-Франковской области под прицелом оказались заводы, связанные с монтажом ракет и хранением комплектующих.

Еще один украинский завод лишился мощностей по выпуску компонентов ракетного топлива, а в Киеве были поражены предприятия, отвечавшие за боевые части, детонаторы и производство беспилотников. В Кривом Роге под удар попал завод, где собирали безэкипажные катера и дроны.

«Выбиты составные части производства и сборки новой украинской вундерваффе - дальнобойной ракеты «Фламинго», - подчеркнул военкор.

По словам Коца, синхронный удар по целям сразу в нескольких регионах заблокировал работу ключевых звеньев военного производства ВСУ - от поставки импортных комплектующих морем до выпуска готовых ракетных систем.