Удар по складу Wildberries: откуда ВСУ атаковали Пензу

Дроны для удара по складу компании Wildberries в Пензенской области были запущены из приграничных регионов Украины. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью и утром над российскими регионами было уничтожено 258 беспилотников Вооруженных сил Украины. Был атакован в том числе и склад Wildberries в Пензенской области. Сотрудников эвакуировали, есть пострадавшие.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, для удара могли быть использованы дроны FP-1 и «Лютый».

«Дроны запускают из Сумской или Харьковской областей, вполне вероятно», — пояснил капитан первого ранга запаса.

При этом, по словам эксперта, атаки на склады Wildberries проводятся в рамках операции, объявленной ранее Владимиром Зеленским.