Мерц и Рютте отреагировали на инцидент в небе Польши

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц обвинили Россию в инциденте с падением ракеты в Польше. Тексты их заявлений опубликованы в соцсети X.

«Обсудил с [премьер-министром Польши] Дональдом Туском нарушение польского воздушного пространства российской ракетой. (...) Мы солидарны с Польшей и будем и впредь укреплять нашу готовность к отражению любой угрозы, в том числе ракетных ударов», — написал Рютте.

Мерц также связал инцидент с Россией и заявил, что факт нарушения воздушного пространства Польши якобы демонстрирует готовность Москвы к эскалации конфликта на Украине. Он добавил, что Германия продолжит твердо стоять на стороне своих европейских партнеров.

В России отреагировали на обвинения Туска после падения ракеты в Польше

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала обвинения Варшавы в адрес Москвы в связи с падением ракеты в Польше голословными. По ее словам, польскому руководству важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России, и тем самым оправдать высокие бюджетные расходы на оборону.

Инцидент с падением неизвестного объекта в Люблинском воеводстве Польши произошел в ночь на 30 июля. Вскоре премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.