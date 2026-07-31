ВС России взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило об обстановке в зоне проведения специальной военной операции по состоянию на 31 июля.

Как заявили в ведомстве, бойцы подразделений группировки войск «Север» взяли под контроль село Веровка в Харьковской области, а подразделения Южной группировки войск заняли поселок Стенки в ДНР.

С 25 по 31 июля российские военные нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.

За неделю поражено 31 морское судно ВСУ, включая 23 типа сухогруз, четыре типа балкер, два буксира, килекторное судно и десантный катер. Российские средства ПВО сбили четыре дальнобойных ракеты «Нептун», 5103 беспилотника самолетного типа.