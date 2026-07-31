Зеленский заявил о потерях Украины на поле боя

Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

По словам украинского лидера, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Количество пропавших без вести Зеленский не раскрыл.

«Давайте будем честными, я не хочу быть очень откровенным об этом. Да, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией», — добавил президент Украины.

Ранее в Швеции раскрыли потери Украины за время специальной военной операции. По словам аналитика Ларса Берна, они составили 2,4 миллиона человек.