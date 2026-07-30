Пентагон вооружится БЭК-носителями БПЛА

Пентагон захотел вооружиться безэкипажными катерами (БЭК), которые выступали бы носителями пары недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Defense News.

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Проект Suitable Warfighting Adaptive Payloads (SWAP) предполагает, что запускаемые с БЭК БПЛА будут использоваться для «для обнаружения, идентификации, отслеживания и нейтрализации враждебных угроз».

Согласно требованиям Пентагона, два БПЛА, запускаемые с БЭК, вместе должны переносить не менее пары килограммов полезной нагрузки. При этом БЭК с БПЛА должен помещать в стандартный грузовой контейнер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130М должны уничтожать беспилотные летательные аппараты и БЭК.

Также в июле The Wall Street Journal написал, что компания ReconCraft, которая выпускает быстроходные катера для Командования специальных операций Вооруженных сил США, захотела производить украинские БЭК Magura.