Поддубный заявил о создании в РФ новой системы ПВО

Принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы, конструируется в России. Об этом заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Новая система ПВО строится на эшелонированных мобильных группах, работающих на разных высотах, отметил он.

"Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы. Это эшелонированные МОГи (мобильные огневые группы - прим. ТАСС), причем различного подчинения и у которых различные задачи - мобильные огневые группы, которые работают по разным высотам, которые работают по разным целям, и, собственно говоря, которые выстраиваются таким образом, чтобы обезопасить не площадные объекты, не организовать объектовую оборону, а в целом находятся на маршрутах пролета беспилотных средств противника. Это очень важно на самом деле, и довольно непростой процесс", - сказал Поддубный в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Он выделил три важных условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.