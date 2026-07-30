Поддубный заявил о создании в РФ новой системы ПВО против украинских БПЛА
Принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы, конструируется в России. Об этом заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
Новая система ПВО строится на эшелонированных мобильных группах, работающих на разных высотах, отметил он.
"Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы. Это эшелонированные МОГи (мобильные огневые группы - прим. ТАСС), причем различного подчинения и у которых различные задачи - мобильные огневые группы, которые работают по разным высотам, которые работают по разным целям, и, собственно говоря, которые выстраиваются таким образом, чтобы обезопасить не площадные объекты, не организовать объектовую оборону, а в целом находятся на маршрутах пролета беспилотных средств противника. Это очень важно на самом деле, и довольно непростой процесс", - сказал Поддубный в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
Он выделил три важных условия для успешной защиты от вражеских БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.
"Три важнейшие вещи. <...> Это РЛС - средства обнаружения беспилотников, мобильность, собственно говоря, огневых групп. И третье - взаимодействие между различными подразделениями. Вот как только три условия начинают работать, проблема беспилотников вражеских сильно снижается. Мы сейчас наращиваем и производство перехватчиков, отрабатываем взаимодействие. Как мне кажется, взаимодействие - это ключевой момент", - добавил Поддубный.