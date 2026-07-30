Массированная атака ВСУ 30 июля: пострадавшие и удар по складам Wildberries

Сегодня ночью и утром над российскими регионами было уничтожено 258 беспилотников Вооруженных сил Украины. Как была отражена атака и есть ли пострадавшие, в материале «Рамблера».

По информации Минобороны России, перехвачены и уничтожены дроны самолетного типа. Под удар попали десять российских регионов.

Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями. Также были атакованы Краснодарский край, Адыгея и Крым. Кроме того, БПЛА сбиты над Азовским и Черным морями, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Пензенская область

Вооруженные силы Украины ударили по складу Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что было эвакуировано 200 сотрудников. На территории склада возник пожар.

«Наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», - пояснил он.

Также Олег Мельниченко напомнил о запрете на съемку и распространение фотографий и видеокадров атаки беспилотников или ее последствий, призвав жителей области «не становится пособниками врага».

Склад Wildberries в Пензенской области площадью около 180 тысяч квадратных метров начал свою работу осенью 2025 года. Он расположен в поселке Приовражный Пензенского района и является одним из крупнейших логистических объектов компании в Приволжском федеральном округе. Установленная на объекте сортировочная система рассчитана на обработку до 1,5 миллиона товаров в сутки, отмечает Ura.ru.

В пресс-службе Wildberries & Russ уточнили, что после атаки логистические цепочки были перестроены, отгрузка заказов в данный момент осуществляются с других объектов.

Удмуртия

Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников, сообщила в своем Telegram-канале врио главы региона Ольга Абрамова.

«По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», - пояснила она.

В городе Сарапуле на фоне воздушной тревоги был эвакуирован логистический комплекс Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены», - говорится в сообщении.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины за сутки 59 раз атаковали Белгородскую область, есть погибший и пострадавшие. Такие данные привел в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, подавлены и сбиты 97 беспилотников. При этом в Краснояружском округе погиб мирный житель.

«В Белгороде и Шебекинском округе получили ранения два человека, среди которых ребенок. 15-летний юноша госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести», - рассказал Шуваев.

Накануне силами ПВО были перехвачены 295 украинских БПЛА. В результате атаки на Таганрог погибла женщина, еще два человека пострадали. Также падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на промышленных территориях в Рязанской области. В регионе пострадали шесть человек, все они были госпитализированы.