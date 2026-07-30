Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил (ВС) России.

Он выложил публикацию в Telegram-канале.

«Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей (...) И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь», — написал он.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.

По словам Зеленского, под ударом также оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.