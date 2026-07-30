Раскрыты цели ночного массированного удара ВС России на Украине

Минобороны России заявило, что ночью ВС РФ атаковали Украину оружием высокой дальности, а также БПЛА. Ударам подверглись военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.

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Цели располагались в городах Киев и Львов, а также в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Ровенской областях.

Объекты, атакованные в ходе массированного удара, были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и БПЛА, сказали в Минобороны.

Также целями ударов стали сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.