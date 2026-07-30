ВС России нанесли ночью массированный удар по Украине. Названы цели

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар по Киеву, Львову, а также Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областям. Об этом сообщает Минобороны России.

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Как пояснили в ведомстве, в результате удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками удалось поразить военные аэродромы, предприятия ВПК, а также военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.

Все они были задействованы в производстве, хранении и доставке ракет и дронов для ВСУ, а также обеспечивали работу системы контроля воздушной обстановки.

Кроме того, ВС России нанесли удар по сухогрузам с вооружением и военным имуществом: один был поражен в одесском порту "Южный" и еще два - в море.

Работу российской армии военное ведомство прокомментировало анимацией ударов по целям на Украине и фразой: "Поджигаем утро. Зажигаем небо".