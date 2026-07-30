ВС РФ ночью нанесли удары по целям в двух городах и пяти областях Украины

Вооруженные силы РФ в течение ночи поразили аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные логистические центры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Как подчеркнули в ведомстве, удары по целям были массированными.

«Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры <...> в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях», — говорится в заявлении.

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