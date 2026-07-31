Минобороны выпустило заявление после ударов ВСУ по складам российских компаний

В ночь с 30 на 31 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 371 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в заявлении Минобороны, которое ведомство выпустило в Telegram после ночных ударов по складам российских компаний.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали одиннадцать российских регионов, среди которых Дагестан и Татарстан, а также Волгоградская, Тульская, Ростовская области и Краснодарский край. Также система ПВО сработала над акваториями Черного и Азовского морей.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

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Ранее в Wildberries сообщили о возгорании склада в Волгограде из-за украинских БПЛА. Кроме того, власти объявили об ударе по логистическому центру в Зеленодольске в Татарстане.