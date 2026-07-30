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Средства ПВО за ночь уничтожили 258 украинских БПЛА над регионами России

RT на русском

Средства ПВО за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО за ночь сбили 258 дронов ВСУ над РФ
© РИА Новости
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что воздушные целы были сбиты в том числе над Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и над Чёрным и Азовским морями.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на склад в регионе.