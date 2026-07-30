ВСУ повредили многоквартирный дом

В Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) поврежден многоквартирный дом в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что здание расположено в центре города. Другие подробности Приходько не привел.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую область. Под удар попала машина скорой помощи, которая ехала ехала на вызов. Мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести, его госпитализировали.