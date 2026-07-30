Подразделения ВСУ оставили занимаемые позиции в районе Малой Слободки на Сумском направлении, а перед отходом сожгли останки своих сослуживцев.

«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Большой рассказал, что украинские военные на подступах к Богодаровке в Днепропетровской области оставили позиции.