Военнослужащие украинской армии в Сумской области попытались пробраться к своим бывшим укрытиям, но наткнулись на штурмовиков Вооруженных сил России и были уничтожены, сообщил источник в российских силовых структурах.

Подразделения российской армии ликвидировали группу неприятеля, направлявшуюся от села Садки к Могрице, сказал собеседник ТАСС.

«Из лесных массивов в районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики. В ходе стрелкового боя все вражеские солдаты были уничтожены», – добавил источник.

Украинское командование совершенно не владело реальной ситуацией на фронте, отметил он.

Согласно материалам радиоперехватов, офицеры ориентировались исключительно на информацию из общедоступных ресурсов.

Несколькими днями ранее российские войска нанесли поражение украинским бригадам в районе Садков.

Прошлой осенью группа украинских военных попала в окружение около этого населенного пункта.