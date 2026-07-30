В Польше зазвучала воздушная тревога

В восточно-польском городе Люблин объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру», ссылаясь на сообщения из украинских и польских пабликов. В городе звучат сирены воздушной тревоги, однако официального подтверждения данной информации пока не поступало.

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По данным источников, тревога в Люблине была вызвана активностью России на Украине. 30 июля стало известно о том, что Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты в ответ на потенциальные угрозы. В рамках мер по обеспечению безопасности также были приведены в состояние повышенной готовности наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Польские военные подчеркивают, что эти превентивные меры направлены на защиту районов, граничащих с территориями, которые командование обозначило как «уязвимые». В условиях нарастающей напряженности важно обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные угрозы.

Жители Люблина находятся в состоянии тревоги, ожидая дальнейших указаний от властей. Официальные источники призывают сохранять спокойствие и следить за новостями.

Сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Украине.