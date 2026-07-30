Силы ПВО "Севера" уничтожили 94 БПЛА ВСУ

Расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за минувшую ночь уничтожили 94 беспилотника ВСУ, летевших в сторону приграничных регионов России.

«Координаты целей немедленно были переданы расчётам ПВО... были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали ТАСС в группировке.

Уточняется, что воздушные цели были сбиты в Харьковской и Сумской областях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили различные БПЛА и наземные роботизированные комплексы ВСУ на Краснолиманском направлении.