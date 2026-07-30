Военные РФ нанесли массированный удар ракетами по Киеву и Львову

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Киеву и Львову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также города атаковали беспилотными летательными аппаратами, говорится в публикации. В результате этого "на месте пораженных объектов видно сильное зарево от пожара".

По данным издания, атаки наносились баллистическими ракетами "Искандер-М", гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" и Х-101, а также беспилотниками "Герань". Также под удары попали Хмельницкий, Днепропетровск (Днепр), Полтава, Винница. До этого сообщалось, что во Львове вспыхнул пожар после падения ракеты. Также стало известно, что в Харькове дрон упал в промышленную зону. В городе также прогремела серия взрывов.

По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.