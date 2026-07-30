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Марочко: Киев в спешке эвакуирует предприятия ВПК из Сум

ТАСС

Украинские власти в спешке эвакуируют предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) из Сум Сумской области, до которых российской армии осталось продвинуться менее 15 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Киев в спешке эвакуирует предприятия ВПК из Сум
© РИА Новости
"Сейчас до населенного пункта Сумы нам осталось продвинуться менее 15 км, а это означает то, что мы можем уже наносить удары по данному населенному пункту различными видами вооружений. Естественно, все, что связано с военкой, с промышленными предприятиями - нужно эвакуировать. <…> Сейчас в спешном порядке Киев эвакуирует свои предприятия, вывозит вещи, потому что прекрасно понимает, что мы можем взять под контроль данный населенный пункт", - сказал он.

В июне глава сумской областной администрации Олег Григоров сообщал, что украинские власти с начала текущего года эвакуировали из приграничных районов Сумской области более 2 тыс. человек.