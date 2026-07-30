Залетевший вглубь Польши неизвестный снаряд вызвал взрыв

Неизвестный снаряд упал в глубине территории Польши, вызвав взрыв, в то время как Россия наносит мощные удары по всей Украине.

По сообщениям польских властей, рано утром в четверг в польской деревне, расположенной примерно в 95 километрах от границы с Украиной, упал неопознанный объект, вызвав взрыв, сообщает CNN.

Снаряд упал в безлюдном районе недалеко от деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, сообщили в польской армии.

Польская полиция сообщила, что жители слышали мощный взрыв.

Ранее Польша сообщила, что в ответ на атаку России на Украину были подняты в воздух истребители, отмечает CNN.

Министерство обороны России заявило, что нанесло «массированный удар с применением высокоточного оружия большой дальности с земли, воздуха и моря», а также ударных беспилотников по военным объектам по всей Украине. Об этом, как подчеркивает CNN, говорится в заявлении, опубликованном в четверг в Telegram.

Польская армия сообщила, что средства ПВО страны зафиксировали над западной Украиной по меньшей мере дюжину ракет, которые представляли потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши.

Пока неизвестно, был ли упавший в Польше неопознанный объект российской ракетой. Но любая потенциальная российская атака в глубине территории страны-члена НАТО может быть воспринята как эскалация конфликта, указывает CNN.

Польша регулярно поднимает в воздух истребители в ответ на российские атаки на западе Украины, хотя они редко заходят на ее территорию, отмечает CNN. В сентябре прошлого года истребители НАТО сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши, и осудили Москву за «абсолютно опасное поведение».

В ноябре 2022 года два человека погибли после того, как украинская ракета ПВО случайно упала в польской деревне Пшеводув, примерно в 6,4 км к западу от границы, напоминает CNN.

Ночные удары России по Украине произошли на следующий день после того, как Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и попросил его предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, указывает CNN.

Военно-воздушные силы Украины предупредили жителей о том, что рано утром в четверг по местному времени Россия выпустила несколько ракетных залпов.

За несколько часов до атаки Зеленский сообщил, что получил от Воздушных сил Украины информацию о том, что Россия готовит «массированный удар» по всем регионам страны.