В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели две серии взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное».

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Как сообщают украинские СМИ, серия взрывов произошла и в Харькове. Там также объявлена воздушная тревога. 31 августа издание уже сообщало о взрывах в городе.

В ночь на 30 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Киеву, Львову, Хмельницкому, Днепропетровску (Днепру), Полтаве и Виннице. Города также атаковали беспилотники. Для ударов применялись ракеты «Искандер-М», «Циркон» и Х-101, а также беспилотники «Герань».

Взрывы прогремели в Киеве

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что текущая динамика в конфликте на Украине допускает сценарий, в котором Киев перейдет под контроль ВС РФ. По его оценкам, еще до завершения конфликта Россия «установит контроль над Киевом». Эксперт считает, что «именно к этому все идет».

Ранее в Киеве заговорили о «войне на истощение».