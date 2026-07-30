Польша подняла в воздух самолеты на фоне якобы активности РФ

Оперативное командование родов вооружённых сил Польши сообщило, что на фоне якобы активности России на Украине в воздушное пространство страны были подняты дежурные военные самолёты.

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Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Польские военные подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с «уязвимыми зонами».

Подобные сообщения публикуются регулярно и обычно совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Ранее сообщалось, что в Киеве оценили итоги встречи Зеленского с Трампом.